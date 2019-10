77 Bombay Street acustici a Lugano

LUGANO - Il 21 marzo 2020 i 77 Bombay Street saranno i protagonisti della prima serata di Lugano Goes Acoustic allo Studio Foce. Una delle migliori band svizzere sarà protagonista di un concerto al contempo intimo ed energico, che s'inserisce nel suo tour acustico che vedrà il gruppo tornare on the road nel corso del 2020.

Nel 2011 i quattro fratelli Matt, Joe, Esra e Simri-Ramon hanno conquistato di colpo la Svizzera con il loro album di debutto. I 77 Bombay Street sono infatti uno dei pochi gruppi in grado di superare le barriere linguistiche nazionali e unire la Svizzera a livello musicale. Con il loro folk-pop hanno decisamente colpito nel segno. In poco tempo, grazie anche alla grande qualità dei loro live, hanno fatto parlare molto di loro e hanno avuto modo di suonare anche in Europa conquistando pubblico e critica.

A distanza di cinque anni dal loro ultimo show - sold out - luganese, i 77 Bombay Street tornano quindi in concerto a Lugano per data imperdibile.

Prevendita già attiva su Biglietteria.ch.