Come aumentare l’autonomia della vostra auto elettrica

Le basse temperature hanno un effetto negativo sulle prestazioni delle batterie agli ioni di litio. Se fa freddo, le batterie diventano più lente e trasmettono meno energia. Esiste tuttavia una temperatura ottimale per le batterie delle auto elettriche che trascende marche e anno di costruzione e garantisce i migliori risultati dal punto di vista dell’autonomia. È la conclusione a cui è giunto lo studio intrapreso dall’impresa tedesca di telematica Geotab.

La temperatura perfetta per le auto elettriche

Sono stati analizzati i dati di oltre cinque milioni di viaggi e di circa 4000 veicoli elettrici. Sono state incluse centinaia di differenti combinazioni di produttore e età del veicolo. Il risultato: la curva dell’autonomia raggiunta è simile per la maggior parte dei veicoli indipendentemente dal produttore e dall’età. Secondo Geotab, l’apice di questa curva si trova a 21,5 gradi Celsius mentre le oscillazioni a temperature inferiori sono maggiori. Ciò significa che le basse temperature influenzano l’autonomia in modo più significativo. 21,5 gradi è invece la temperatura ottimale per far sì che l’auto elettrica raggiunga la maggiore autonomia possibile.

Questa indagine ha rivelato che i sistemi sviluppati appositamente per mantenere la batteria alla temperatura ottimale sono in realtà dei veri divoratori di energia. Le attività di riscaldamento, e rispettivamente il riscaldamento dell’abitacolo, sono la causa principale del consumo della batteria delle auto elettriche. Riscaldare con l’elettricità consuma moltissima energia. Se acceso al carico massimo, il sistema di riscaldamento di un’auto elettrica può arrivare a 5 kW. Con una batteria da 60 kWh, significherebbe che l’accumulatore verrebbe svuotato della carica dopo solo dodici ore.

Come risparmiare energia con le auto elettriche

Come fare quindi per mantenere il consumo di energia al minimo? Oltre alle temperature esterne, esistono molti fattori che potete invece influenzare personalmente. Abbiamo già menzionato gli elevati consumi causati dal riscaldamento. Un’opzione efficiente è regolare la temperatura interna tramite il riscaldamento dei sedili e del volante. Un’altra possibilità efficace consiste nel portare l’abitacolo alla temperatura desiderata prima di partire mentre l’auto è ancora collegata alla rete elettrica.

Le temperature estreme non sono generalmente ottimali per le batterie. Ecco perché dovreste sempre cercare di posteggiare l’auto elettrica in garage o all’ombra. Durante le giornate molto calde o molto fredde, è possibile lasciare l’auto inutilizzata collegata alla rete elettrica. In questo modo il sistema di regolazione della temperatura della batteria viene alimentato dalla rete.

Lasciar veleggiare l’auto

Naturalmente, anche il comportamento alla guida influenza la durata della batteria. Valgono regole simili a quelle applicabili ai veicoli a benzina o diesel: viaggiare in modo più regolare possibile, non schiacciare a fondo il pedale del gas e lasciar rollare (o veleggiare) l’auto il più possibile. Inoltre, dovreste utilizzare il freno rigenerativo («One-Pedal-Driving») per recuperare energia durante la frenata.

Infine, occorre prestare attenzione alla pressione degli pneumatici. Un aumento della pressione degli pneumatici di 0,2 bar è impercettibile ma permette di ridurre i consumi. E naturalmente viaggiare in modalità elettrica è la cosa migliore per la batteria indipendentemente dalla temperatura.

Autore: Lukas Rüttimann