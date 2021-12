Pedalare in inverno al caldo e in sicurezza

Le temperature glaciali sono arrivate e i primi fiocchi di neve sono già caduti anche in pianura. Se chi ama pedalare solo con il bel tempo ha ormai riposto in cantina la sua bicicletta, sono sempre di più i ciclisti che decidono di sfidare le basse temperature e le strade scivolose. Anche a causa della pandemia: l’emergenza sanitaria ha provocato un boom nelle vendite di biciclette e soprattutto di e-bike.

L’inverno è ricco di insidie per i ciclisti. Ecco dieci consigli per aiutarvi a circolare in sicurezza anche durante la stagione fredda.

#1 – Rendetevi visibili

Essere visibili è fondamentale, soprattutto perché in inverno diventa buio presto. Utilizzate luci a LED brillanti e di colore chiaro sia davanti che dietro! Poiché spesso ci dimentichiamo di accendere o di ricaricare i faretti, prendete in considerazione l’idea di installare una dinamo da mozzo. Indossate abiti catarifrangenti e mantelline giallo fosforescente sopra lo zaino o il

casco: riparano anche dall’umidità. I riflettori sui raggi garantiscono una maggiore sicurezza.

#2 – Proteggetevi dal vento e dall’acqua

La migliore protezione contro il brutto tempo è offerta da giacche e pantaloni impermeabili e resistenti al vento. I prodotti migliori sono quelli resistenti al vento sul davanti e traspiranti dietro. Le giacche softshell sono generalmente più calde ma sopportano solo rovesci leggeri di pioggia o neve.

#3 – Tenete al caldo mani, piedi e orecchie

Le dita delle mani o dei piedi gelate tolgono tutto il divertimento di andare in bicicletta. Il problema delle mani può essere risolto con guanti termici o muffole. Anche uno scaldamani montato sul manubrio offre una buona protezione. Ai piedi indossate calze in lana merino, scarpe imbottite (a cui potete aggiungere una soletta) o scarpe termiche. Ghette invernali e copriscarpe proteggono dall’umidità. La testa e le orecchie restano al caldo grazie a una cuffia sottocasco mentre il collo va protetto con una sciarpa scaldacollo. Contro il naso freddo potrebbe aiutare una maschera antivento mentre gli occhi lacrimanti richiedono occhiali protettivi. Se le temperature si fanno siberiane, indossate calze riscaldabili, sottoguanti, fasce lombari e ginocchiere termiche.

#4 – Indossate intimo termico

Vestitevi a cipolla: un numero maggiore di strati offre una protezione più affidabile rispetto a una singola giacca spessa. A contatto diretto con la pelle, la scelta migliore è indossare biancheria intima termica, attillata, traspirante che disperda l’umidità: è possibile anche indossarne più di uno strato. La lana merino è più calda ma i materiali sintetici si asciugano più facilmente.

#5 – Siate previdenti

In caso di umidità e neve, lo spazio di frenata diventa più lungo. Siate previdenti quando circolate nel traffico e mantenete una distanza maggiore dagli altri utenti della strada. Rallentate prima delle curve. Viaggiate con calma.

#6 – Adattate il vostro stile di guida

Evitate i binari del tram bagnati, i tombini, le strisce pedonali e le foglie o perlomeno non cambiate direzione mentre ci passate sopra. Cercate di non frenare in curva. Frenate con forza le ruote posteriori e solo leggermente quelle anteriori in modo da non bloccare le ruote. Abbassate leggermente la sella in modo da poter raggiungere più velocemente il terreno con i piedi.

#7 – Ruote chiodate o ben profilate

In posti dove gli spazzaneve lavorano con regolarità, è sufficiente dotarsi di pneumatici ben profilati. Gli pneumatici invernali offrono una protezione ancora maggiore in caso di strade fredde e bagnate. Se invece viaggiate regolarmente sulla neve o sul ghiaccio, utilizzate ruote chiodate. Sulla neve fresca, gli pneumatici larghi offrono un maggiore attrito rispetto a quelli sottili. In caso di necessità, diminuite la pressione. Questo, tuttavia, aumenta i consumi delle biciclette elettriche.

#8 – Utilizzate un paraschizzi

Una copertura addizionale sul parafango anteriore proteggerà voi e le parti meccaniche della bicicletta dagli schizzi di acqua salata.

#9 – Prendetevi cura della vostra bicicletta

Pulite la catena e ingrassatela bene in modo che respinga acqua salata e fanghiglia. Una volta al mese, testate i freni e oliate la catena. Lavate regolarmente le ruote con acqua: il sale è letale per i metalli e facilita la formazione di ruggine.

#10 – Alla fine dell’inverno

Pulite a fondo la vostra bicicletta in tutti i più piccoli anfratti per liberarvi completamente del sale. Pulite la catena e oliatela nuovamente.