Quale e-bike fa per me?

Ammettiamolo: il metodo più sostenibile in assoluto è pedalare con la sola forza dei muscoli. Ma non tutti i genitori riescono a scalare una montagna con l’intera famiglia al seguito. In più, dall’inizio della crisi legata al coronavirus, le biciclette elettriche sono diventate più che mai di tendenza.

Non c’è da stupirsi: le e-bike offrono diversi vantaggi e gravano meno sull’ambiente rispetto ad altri mezzi di trasporto. Ma attenzione: l’e-bike non è sempre un’e-bike. Chi parla di e-bike spesso fa riferimento alle pedelec con motore elettrico che assiste la pedalata fino a una velocità massima di 25 km/h. Se non pedali il motore non lavora. La legge considera queste pedelec come delle biciclette. Con le S-pedelec, invece, la pedalata è assistita fino a una velocità di 45 km/h, ma non è consentito l’uso di seggiolini per bambini né rimorchi portapacchi. Tutto chiaro? Di seguito una panoramica delle e-bike, per trovare quella più adatta a te.

E-bike per chi ama lo sport

Le cross bike sono davvero versatili e perfette per i fanatici dello sport. Grazie alla particolare geometria del telaio che lo rende robusto e alle ruote larghe, puoi darti alla pazza gioia fuoristrada. Ma non solo: il deragliatore e le marce ti permettono di avere il pieno controllo di queste e-bike sia nei percorsi quotidiani sia nei giri più lunghi.

E-bike per chi ama la praticità

Sei una persona pragmatica? Allora l’e-bike pieghevole è fatta per te. Negli ultimi anni sono tornate in voga perché sempre più utilizzate dai pendolari. La maggior parte di queste biciclette può essere trasportata in treno come un bagaglio e i sistemi di piegamento, sempre più sofisticati, rendono la mobilità flessibile un gioco da ragazzi.

E-bike per chi ama l’avventura

Ami prendere e partire? Le e-bike da trekking fanno al caso tuo perché hanno tutto ciò che serve per un’avventura dell’ultimo minuto. Un portapacchi stabile, tasche per l’attrezzatura e le provviste e un sellino comodo per agevolare i viaggi più lunghi. In più, la seduta inclinata in avanti ti permette di mantenere una postura dritta e molto comoda.

E-bike per la città

Le e-bike da città sono ideali per la quotidianità urbana. Scuola, asilo, shopping: qualunque tragitto ti aspetti, con questa e-bike potrai fare tutto senza stress. Il portapacchi ha infatti sufficiente tenuta e stabilità anche per sedili, ceste e borse. Queste e-bike sono pensate per la pianura e le strade asfaltate, pertanto sono ben attrezzate per questi scopi.

E-bike per i genitori

Ti serve più spazio? Se la tua risposta è sì, ti consigliamo una cargo bike elettrica a pedalata assistita, in modo da non avere problemi con la partenza e le salite. Hai a disposizione un vasto assortimento, sia con portapacchi anteriore sia posteriore. In più, queste e-bike spesso dispongono di spazio per molte batterie. Se vuoi portare i tuoi figli a bordo puoi scegliere le cargo bike elettriche con seggiolino integrato. Può addirittura essere dotato di un tettuccio per tenere i bambini sempre al sicuro.

E-bike per i professionisti

Le e-bike da corsa registrano un boom senza precedenti. Questo successo è dovuto alle batterie aerodinamiche e ai motori sempre più leggeri, che rendono interessante per i professionisti (e coloro che vogliono diventarlo) questa nuova generazione di biciclette da corsa elettriche. Queste e-bike sono comunque perfette per gli allenamenti finalizzati al potenziamento.

