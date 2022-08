«Non è una scusa per comportarsi in modo dannoso per il clima»

Per combattere queste disuguaglianze, lei vive in modo assolutamente sostenibile?

«No, per farlo dovrei tornare a vivere nei boschi e coltivarmi da solo le mie verdure. Non credo nemmeno che un problema di questa portata possa essere risolto solo puntando sulla responsabilità individuale dei cittadini. È dimostrato che è molto più importante che le banche come UBS, Credit Suisse e la banca nazionale smettano di investire enormi somme in gruppi industriali che promuovono i vettori energetici fossili. Questa non deve però essere una scusa per comportarsi in modo dannoso per l’ambiente. Io non mangio carne, non uso l’aereo e cedo solo di fronte a un buon formaggio. Per finire ci si sente bene quando ciò che facciamo riflette ciò che crediamo sia giusto fare».