Il boom del dating ecologico su Tinder & co.

Quello che per Bumble, Tinder e OKCupid è un nuovo affare, per altre piattaforme è invece un elemento centrale. Le piattaforme come Grazer, GreenSingles, Veggly o la tedesca Gleichklang puntano a collegare persone con una forte consapevolezza ecologica. «In un mondo in cui ci sono tante cose sbagliate non dovreste essere soli: contribuite a migliorarlo insieme», scrive Gleichklang.