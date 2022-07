«Tra poco avremo anche il bratwurst vegano»

E questo pianeta è ora in pericolo: incendi, inondazioni, estinzioni di massa di alberi e coralli. Gli scienziati di tutto il pianeta prevedono uno scenario cupo se le emissioni mondiali di CO2 pro-capite non saranno ridotte a circa 2,1 tonnellate all’anno entro il 2050. Per Pascal Bieri c’è un elemento di particolare rilevanza: a livello mondiale, l’allevamento di animali da reddito genera circa il 14,5 per cento delle emissioni di gas serra mentre in Svizzera questa percentuale ammonta al 13 per cento. Secondo la Confederazione, entro il 2050 le emissioni di gas serra derivanti dall’agricoltura dovranno essere ridotte di un terzo rispetto ai livelli del 1990.