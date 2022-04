Dieci consigli contro i cattivi odori e la muffa per un clima abitativo piacevole

Risparmiare energia in casa non vuol dire morire di freddo. Se la casa è troppo fredda e umida perché si è deciso di risparmiare sul riscaldamento al momento sbagliato, non è un vantaggio per nessuno e spesso implica una rinuncia istantanea al tentativo di ridurre i consumi di energia.

Spesso ci si dimentica che un’abitazione funziona come un apparecchio: anche per la casa esistono dei libretti di istruzioni per l’uso. In marzo, SvizzeraEnergia ha pubblicato proprio uno di questi libretti: un opuscolo dal titolo «Abitare meglio». Contiene numerosi consigli non solo per risparmiare energia ma anche su come prevenire la formazione di muffa o evitare i cattivi odori.

L’opuscolo non è rivolto solo a chi abita in case moderne. Uno dei consigli più semplici recita: se abitate in un edificio con finestre vecchie e in inverno lì vicino fa freddo, è normale. È quindi meglio non piazzare sedie e divani proprio accanto alle finestre.

Qui di seguito abbiamo selezionato per voi dieci consigli. Il resto è disponibile nell’opuscolo «Abitare meglio» di SvizzeraEnergia.

#1 – Aprire o chiudere tende solari e persiane

Di giorno fa troppo caldo? Soprattutto in estate, è consigliato chiudere tende e persiane durante il giorno. Al contrario, in inverno tenere aperte le persiane permette di riscaldare ulteriormente l’abitazione.

#2 – Aprire o chiudere le finestre

Molti commettono lo stesso errore: durante le calde giornate estive lasciano la finestra aperta sperando che entri aria fresca. Aprendo le finestre durante la notte e chiudendole di giorno, la casa rimane fresca più a lungo.

#3 – Arieggiare correttamente

Le finestre a ribalta sono la nemesi del risparmio energetico: lasciandole aperte si spreca molto calore. Per arieggiare correttamente procedete in questo modo: spalancate tutte le finestre della casa almeno tre volte al giorno per cinque-dieci minuti e poi chiudetele.

#4 – Lasciate liberi i caloriferi

Tutto ciò che si trova troppo vicino ai caloriferi ostacola la distribuzione uniforme del calore. Non si dovrebbero quindi appoggiare oggetti sul piano superiore e occorre lasciare spazio a sufficienza tra il calorifero e i mobili.

#5 – Aprite le porte delle stanze adiacenti

Le porte aperte permettono una distribuzione uniforme del calore tra le stanze. In questo modo potrete riscaldare le stanze fredde e raffreddare quelle calde.

#6 – Spolverate spesso

Se l’aria è troppo secca, spolverare può aiutare. L’aria polverosa aumenta la sensazione che l’aria sia troppo secca. La polvere contiene inoltre sostanze nocive e causa allergie.

#7 – Non accendete la cappa

Un’abitazione troppo secca può ricavare umidità supplementare dalla bollitura dell’acqua. In questo caso, la cappa dovrebbe restare spenta e ciò permetterà anche di risparmiare energia. Se invece cucinate utilizzando olio o grassi, accendere la cappa permette di evitare la formazione di patine di grasso.

#8 – Accendete la cappa

Al contrario, accendete sempre la cappa mentre cucinate se il vostro appartamento è troppo umido.

#9 – Aumentare o diminuire il numero di piante verdi

Anche le piante hanno un effetto importante poiché rilasciano umidità nell’aria. Se l’appartamento è troppo umido, dovreste eliminare qualche pianta. Al contrario, aggiungete qualche vaso per aumentare l’umidità nell’aria.

#10 – Prestate attenzione alla distanza tra mobili e pareti

Se i mobili si trovano troppo vicini alle pareti, potrebbe formarsi della muffa sul muro. Questo vale in particolare per i muri esterni. L’arredamento dovrebbe trovarsi sempre a una distanza di 10-15 centimetri dalle pareti.