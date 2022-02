Questi negozi dell’usato sono un paradiso per chi ama rovistare

Sono i templi dello shopping dell’economia circolare: i negozi dell’usato. Qui arrivano mobili, vestiti, piatti e bicchieri che qualcuno non usa più e qualcun altro invece desidera. I negozi di seconda mano sono inoltre spesso veri e propri scrigni del tesoro per articoli bizzarri, antichi o rari.

Non tutto quello che finisce nei negozi dell’usato è vecchio. Una parte degli articoli proviene direttamente dai nostri salotti e nei negozi dell’usato, con un po‘ di fortuna, è possibile trovare anche ottime occasioni. Questi negozi sono inoltre ottimi acquirenti per quegli oggetti di cui non abbiamo più bisogno.

Una parte di questi negozi è gestita da organizzazioni caritatevoli come l’Esercito della salvezza o la Caritas. I ricavi dalla vendita degli articoli di seconda mano sono devoluti per scopi benefici. L’impegno umanitario ha radici profonde: anche il primo negozio dell’usato, aperto nel 1891 a Bielefeld (Germania), era a scopo sociale.

La lista seguente offre solo un piccolo sguardo all’enorme mondo dei negozi dell’usato. In Svizzera sono centinaia i negozi di seconda mano in cui gli articoli non aspettano altro che il loro prossimo acquirente. Tutti valgono una visita e servono inoltre a ricordarci che non tutti gli articoli usati sono per forza articoli inutili.

Conoscete anche voi un bel negozio dell’usato? Scriveteci dove si trova nella sezione dei commenti qui sotto.

Bärner Bröcki