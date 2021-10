Quindici libri di cucina per l’ambiente

Per me un taglio di carne preparato alla perfezione, tenera e al sangue dentro e con la crosticina bruciacchiata fuori, è una delizia a cui rinuncio solo a malincuore. Il piacere è però guastato da un’amara consapevolezza: i prodotti a base di carne e latte hanno un impatto molto maggiore sull’ambiente rispetto agli altri alimenti.

Secondo il WWF, la produzione di carne, latte, formaggio e uova in Svizzera è responsabile della metà dell’impatto ambientale causato dagli alimenti. Se seguissi una dieta vegetariana, potrei ridurre la mia impronta ecologica di un quarto. Una dieta vegana mi permetterebbe di ridurla addirittura del 40 per cento.

Come posso quindi ridurre il mio consumo di carne diciamo a massimo due volte alla settimana? (Una rinuncia totale per me non è un’opzione visto che sono un appassionato carnivoro.) La risposta è semplice: iniziare a preparare pasti vegetariani o vegani che siano tanto saporiti e deliziosi quando un bel filetto di manzo.

La buona notizia: ormai da molto tempo la cucina vegetariana e vegana non significa più una scodella di insalata per accompagnare una porzione di pasta di grano saraceno al pomodoro. Innumerevoli libri di cucina si schierano a favore di un’alimentazione più sostenibile e rispettosa dell’ambiente con ricette dall’aspetto fantastico e dal sapore incredibile che accontentano anche i palati più difficili.

Si va dai libri di cucina puramente vegani o vegetariani, a quelli che si occupano di «Zero Waste» (ossia evitare lo spreco alimentare), fino a quelli che seguono la filosofia «dalla testa alla coda» e «dalla foglia alla radice» per il consumo senza scarti di tutti i prodotti che crescono in natura.

Da dove cominciare quindi? Come letture iniziali ho selezionato dieci libri di cucina con ricette per tutti i gusti che offrono uno sguardo sempre differente sulla cucina sostenibile. A proposito di sguardi: anche l’occhio vuole la sua parte. Un criterio importante per la selezione sono state quindi anche le copertine dei libri.

Foto: messa a disposizione