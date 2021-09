Cibo per la mente al simposio «Soil to Soul»

Per i buongustai Food Zurich è una vera leccornia. Al festival, inaugurato a metà settembre e aperto ancora per qualche giorno, i «foodies» hanno già potuto assaggiare ricette avventurose. Si possono osservare i cuochi all’opera, comprare ingredienti esotici ed esclusivi per le proprie creazioni culinarie al mercato, o semplicemente godersi l’ambiente rilassato con gli altri amanti del gusto.

Un buon food festival offre però anche nutrimento per la mente: «food for thought», dicono gli inglesi. L’obiettivo del simposio «Soil to Soul» è proprio questo. L’evento si svolge in due giornate all’interno di Food Zurich nella Sihlcity e ha fatto dell’alimentazione, del gusto e della salute i suoi temi portanti.

Un invito alla riflessione

«Soil to Soul» affronta alla radice i temi dell’alimentazione, del gusto e della salute e «illustra il presente e il futuro della produzione alimentare mondiale», spiegano gli organizzatori. La serie di eventi interdisciplinari offre agli amanti del gusto un’occasione per scambiarsi opinioni, conoscenze e nuove prospettive di gusto. L’obiettivo è spingere i visitatori e le visitatrici alla riflessione.

Il «Soil to Soul» ruota attorno alla questione centrale del consumo intelligente. Nei diversi eventi offerti dal simposio si parla però anche di salute personale, della salvezza del pianeta, e di nuove strade per riuscire a conciliare entrambe. «Lanciamo quindi una provocazione e mostriamo cosa già funziona e cosa potrebbe funzionare anche diversamente»: è questo il credo di «Soil to Soul». L’obiettivo è il «buon gusto, che porta a uno stile di vita sano con la coscienza pulita».

Focus sull’agricoltura e sulla salute intestinale

Quest’anno, i classici temi chiave di «Soil to Soul», ovvero alimentazione, gusto e salute, vengono declinati nella chiave dell’agricoltura rigenerativa e della salute intestinale. Un’alimentazione consapevole contribuisce infatti alla salvaguardia del suolo, che può così recuperare il suo ruolo essenziale per il clima e per la salute umana e animale. Per la prima volta in Svizzera, noti esperti ed esperte presenteranno le ultime ricerche e idee su questo tema. Produttrici e produttori distribuiranno assaggi dei loro prodotti che rispecchiano le ultime innovazioni nell’ambito dell’agricoltura rispettosa del suolo. Diverse masterclass offriranno conoscenze preziose e forniranno input per discussioni future. L’obiettivo è quello di «sviluppare una consapevolezza per l’importanza centrale del suolo riguardo al clima, alla salute umana e animale e alla qualità di vita in generale».

I visitatori di Food Zurich che non vogliono solo soddisfare il proprio palato, ma anche nutrire la propria materia grigia, nelle giornate di oggi e domani troveranno sicuramente abbondante cibo per la mente a «Soil to Soul».