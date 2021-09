Vinci 100 000 franchi con la tua idea sul clima

Molte persone si interessano ai cambiamenti climatici. Alcune di loro potrebbero avere un’idea su come favorire e semplificare la strada verso un mondo più sostenibile. Tra i giovani ci sono tanti idealisti e idealiste, ma non hanno i soldi necessari.

Il concorso Spotlight di Clima Now punta proprio su questo. L’iniziativa, sostenuta anche dal WWF e da One Planet Lab, cerca in tutta la Svizzera persone visionarie che riescano con la loro idea a convincere 100’000 persone a impegnarsi attivamente a favore del clima. In occasione del primo concorso Spotlight di Clima Now si cercano pertanto progetti in grado di convincere le persone ad agire in modo positivo. L’obiettivo è fronteggiare i cambiamenti climatici con un’idea innovativa coinvolgendo più persone possibili.

Molti soldi per buone idee

Affinché ciò diventi realtà, i tre progetti sul podio riceveranno un sostegno economico. Il progetto vincente otterrà nientemeno che 100’000 franchi, mentre il secondo e il terzo classificato riceveranno rispettivamente 50’000 e 25’000 franchi. Non ci sono limiti tematici: puoi trasmettere le tue conoscenze, promuovere l’attivismo, convincere con la gamification, creare paesaggi naturali, servirti di un prodotto o delle interazioni sociali per farti ascoltare. «Si può ipotizzare qualsiasi cosa che riesca ad ispirare gli altri», scrive l’organizzazione.

La richiesta è chiara: pensare in grande e rendere possibili cose fuori dal comune. «Cerchiamo espressamente persone visionarie che non sono ancora riuscite a mettere in pratica idee incredibili e grandiose», dichiarano da Clima Now. Quindi, ti frulla per la testa una grande idea che finora magari hai raccontato solo a chi ti sta vicino? O hai un sogno con cui puoi ispirare altre persone ad una maggiore compatibilità climatica? Allora lo Spotlight di Clima Now è perfetto per te.

Iscriversi, discutere, valutare

Puoi presentare la tua idea sul sito di Clima Now fino al 30 settembre 2021. Per poter partecipare devi descrivere il tuo progetto e preparare un cosiddetto Mission Model Canvas.

Tutte le idee selezionate dalla giuria saranno presentate online il 1° novembre. I progetti otterranno un posto nel «Wall of Fame» e potranno essere discussi, valutati e condivisi.

Le sette idee dichiarate vincenti dal pubblico votante saranno poi presentate in diretta sul palco della «Pitch Night» il 9 dicembre a Zurigo. Ogni partecipante avrà a disposizione sette minuti per promuovere la propria idea sotto i riflettori. Esperte ed esperti altamente qualificati nell’ambito delle scienze climatiche e dello sviluppo aziendale esamineranno l’attuabilità delle idee, forniranno input ed esprimeranno il loro voto. Questo varrà un terzo nella votazione finale e andrà a sommarsi agli altri due terzi derivanti dalla Community. Sarà interessante scoprire a quale progetto sarà affidata la mobilitazione di massa e chi riceverà il sostegno finanziario di 100’000 franchi.