Consigli di bellezza: come proteggere la pelle e l’ambiente

L’Europa è il più grande mercato per i prodotti di bellezza e secondo il portale Statista quest’anno il settore ha registrato un utile di oltre 110 milioni di franchi. Che sia make-up, lozioni per il corpo o shampoo, ogni anno escono sul mercato centinaia di nuovi prodotti di bellezza e per la cura del corpo. Molti di questi si riversano poi negli impianti di depurazione delle acque attraverso le canalizzazioni. Le sostanze che non possono essere filtrate negli impianti finiscono quindi nel ciclo naturale delle acque. Riducendo la quantità di sostanze chimiche nelle acque di scarico, è possibile ridurre anche il rischio che queste fluiscano poi nell’acqua potabile. Molti dei prodotti disponibili in commercio vengono inoltre testati sugli animali. Nell’UE la sperimentazione animale per i prodotti cosmetici finiti e gli ingredienti cosmetici è vietata e dal 2013 è vietato commercializzare prodotti cosmetici testati sugli animali. In Svizzera non c’è invece alcun divieto esplicito. La maggior parte delle sostanze contenute nei prodotti di bellezza è tuttavia considerata sostanza chimica o preparato medico e non sottostà quindi alle direttive sui cosmetici. Molte di queste sostanze sono quindi testate sugli animali per verificarne tolleranza ed efficacia.

Nella galleria di immagini qui sopra vi proponiamo una panoramica di prodotti naturali fatti in casa per capelli morbidi, pelle luminosa e unghie forti: senza prodotti chimici o test sugli animali.

iStock