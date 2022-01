Il team svizzero che contribuisce all’efficienza energetica nel mondo

Quando il 20 settembre 2000 Eric Bush e sette suoi colleghi fondarono topten.ch, il gruppetto non poteva immaginare che questa guida online ai prodotti sostenibili sarebbe stata al centro delle discussioni perfino a Bruxelles. Internet muoveva i primi passi e nessuno poteva sapere se davvero il progetto topten.ch sarebbe decollato.

La gente sarebbe davvero stata interessata a chiedere il parere di Bush e dei suoi colleghi prima di acquistare una lavatrice, un frigorifero o qualsiasi altro elettrodomestico? In quanto parte di un’agenzia per l’efficienza energetica, i membri del team erano abituati a offrire consigli personali su apparecchi sostenibili ad amici e parenti. Ma ci sarebbe stato interesse da parte del resto della Svizzera? Beh, sì.

«Fin dall’inizio, abbiamo registrato circa tra le 1000 e le 2000 visualizzazioni al giorno», spiega Bush. Per gli otto colleghi, organizzati come una start-up, era il primo segno del possibile successo della piattaforma. Oggi, topten.ch conta 2,1 milioni di visualizzazioni e oltre 500 000 visitatori all’anno.

I migliori prodotti per le necessità individuali

«Fin dall’inizio il nostro scopo era promuovere la sostenibilità», spiega Bush. Il 63enne trova la sua motivazione nella sua passione per la natura, nella protezione del clima e nel rispetto dell’energia nucleare. Molto presto, questo diplomato in fisica con un titolo di dottorato si è interessato alla questione energetica. «Nel settore dell’energia potevo smuovere la situazione molto più che in quello della ricerca», spiega pensando al passato. Il lavoro dei sogni l’ha trovato presso un ufficio per la pianificazione elettrica.

In seguito ha lavorato come esperto di energia indipendente sviluppando inoltre molti progetti per l’efficienza energetica, topten.ch era solo uno tra i tanti. Il successo della piattaforma online ha dimostrato a Bush che l’efficienza energetica non si presenta sempre solo vestita di verde.

Nonostante il nome, sul sito non vengono mostrati solo dieci prodotti e non viene stilata una vera e propria classifica. Per la scelta dei prodotti, il team cerca di mettersi nei panni dei consumatori per stabilire i criteri più sensati. Oltre all’etichetta energetica e agli aspetti tecnici, troviamo anche gli ambiti in cui ha senso utilizzare un particolare apparecchio. «Lo scopo è far sì che le persone trovino l’apparecchio migliore per i loro bisogni individuali», spiega Bush.

Fino al Sudamerica

I produttori che non puntavano sulla sostenibilità hanno inizialmente apprezzato molto meno il successo della piattaforma. Topten.ch distorce il mercato, recitava un’accusa contro la piattaforma che minacciava di trasformarsi in un’azione legale. «Alla fine non è mai successo nulla», spiega Bush sorridendo.

Anzi: nel 2004 il team ha mosso i primi passi all’estero e in Austria e in Francia ha trovato organizzazioni che hanno creato una propria piattaforma Topten. Due anni dopo, il team ha ottenuto un’aggiudicazione da parte della commissione europea per la creazione di una piattaforma pan-europea Topten.eu con un totale di 15 team in altrettanti Paesi.

Nel frattempo, Topten esiste anche in Argentina, Brasile, Cile e Perù. E una collaboratrice di Topten lavora al tema dell’efficienza energetica per il Protocollo di Montreal, una convenzione per i diritti ambientali dell’ONU. «Il nostro gruppetto del 2000 non l’avrebbe mai immaginato», spiega Bush sorridendo.