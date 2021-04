Con l’astronave Terra verso un futuro sostenibile

Anche se la pandemia ha relegato il tema dei cambiamenti climatici in secondo piano sui media, questo non vuol dire che la situazione del pianeta sia migliorata. Nonostante gli spostamenti per ragioni turistiche siano diminuiti drasticamente "grazie" alla pandemia, è aumentato per contro il traffico individuale. Anche l’elettricità consumata dalle imprese è diminuita grazie all’introduzione dell’home office ma è naturalmente aumentato il consumo dei privati. Una volta superata la pandemia, torneremo presto ai livelli precedenti per quanto riguarda il consumo di energia e le emissioni di CO2.

Ecco un paio di cifre: nel 2018, i cittadini svizzeri hanno prodotto in media 4,3 tonnellate di CO2 pro capite. Contando anche le emissioni generate dai beni prodotti all’estero e importati in Svizzera, il totale arriva a 14 tonnellate di CO2 pro capite! A livello mondiale, la Svizzera ha quindi uno dei consumi più elevati. È vero che nel 2020 le emissioni di gas serra sono diminuite del 15 per cento rispetto al 1990 ma ciò significa che l’obiettivo di riduzione del 20 per cento è stato mancato.

Come riusciremo a raggiungere gli obiettivi climatici stabiliti?

Su tutti i canali

La risposta: grazie agli sforzi di tutti. Ecco quindi l’inizio della nuova fase della campagna #NOISIAMOILFUTURO. Su 20 Minuten, 20 minutes e 20 minuti pubblicheremo regolarmente contenuti sui temi della sostenibilità, della protezione dell’ambiente e del risparmio energetico. Presenteremo menti rivoluzionarie come, ad esempio, quelle di Climeworks che lavorano ad un progetto per trasformare i gas di scarico in carburante per aerei. Proporremo uno sguardo critico dal punto di vista energetico su apparecchi come lavatrici, frigoriferi ma anche PC da gaming e schede video. Presenteremo le numerose offerte di shared mobility testando anche talvolta e-bike e auto elettriche. Parleremo delle alternative al riscaldamento a nafta per mostrare come, con i giusti investimenti, sia possibile risparmiare molta elettricità e vi indicheremo dove trovare ulteriori informazioni a riguardo.

Fantastici premi

Ma non è tutto: su www.wirsindzukunft.ch troverete una piattaforma interattiva unica nel suo genere. Per ogni articolo letto o condiviso e per ogni risposta giusta nei quiz, vi verranno attribuiti dei punti con cui potrete aggiudicarvi fantastici premi.

In breve: con #NOISIAMOILFUTURO vogliamo invitarvi a scoprire di più sull’efficienza climatica e sulle risorse rinnovabili integrandole nella vostra vita di tutti i giorni.

Lavorando tutti insieme verso un obiettivo comune, anche il più piccolo dei contributi renderà più facile sterzare il timone dell’astronave Terra verso un futuro più sostenibile.

#NOISIAMOILFUTURO

Il movimento nazionale #NOISIAMOILFUTURO è sostenuto da rinomate imprese svizzere e da SvizzeraEnergia. L’obiettivo è invogliare la popolazione svizzera ad organizzare le proprie giornate in maniera più efficiente dal punto di vista energetico e ad impegnarsi attivamente per i temi dell’energia e della protezione del clima. In qualità di partner media, 20 minuti sostiene #NOISIAMOILFUTURO con approfondimenti, reportage e quiz.

#NOISIAMOILFUTURO