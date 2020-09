Mercatini dell’usato? Ecco a cosa fare attenzione

Consumo di acqua talvolta elevato nonché impiego frequente di coloranti e pesticidi: la produzione di vestiti e beni di consumo richiede molte risorse naturali e ha un impatto importante sull’ambiente.

Scambiando i vestiti ancora integri, le scarpe, gli accessori, gli oggetti di arredamento e i libri invece di gettarli e sostituirli con prodotti nuovi, potremmo fare del bene sia all’ambiente che al portafoglio.

In autunno, in molte città svizzere si tengono quasi ogni giorno i mercatini dell’usato o dei vestiti. Quest’anno, per rispettare le direttive di distanziamento sociale, molti mercatini dell’usato si terranno all’aperto. Ecco qualche consiglio per gli acquisti nei mercatini dell’usato e nei negozi di seconda mano.

Per l’acquisto di vestiti occorre considerare con attenzione il materiale di cui sono fatti. Il cotone ad esempio è una delle materie prime più utilizzate dall’industria tessile ma le conseguenze sui Paesi che lo coltivano sono devastanti. Per la produzione di un solo chilo di cotone vengono utilizzati in media 11 000 litri d’acqua e i campi si trovano spesso in Paesi dove l’acqua potabile è un bene raro. Inoltre, il cotone viene spesso coltivato in monocolture che causano la perdita di sostanze nutritive nel suolo e, di conseguenza, un maggiore rischio di infestazione da parte di parassiti. Questi parassiti vengono contrastati mediante l’impiego di pesticidi che filtrano poi nelle acque sotterranee e minacciano in modo significativo la qualità dell’acqua delle regioni interessate. Vanno inoltre considerate anche le lunghe distanze di trasporto e la grande quantità di energia che richiedono: prima di tutto, la materia prima deve essere trasportata nel Paese in cui avverrà la produzione di stoffa e di vestiti e in seguito il prodotto finale viene spedito nuovamente dall’altro capo del mondo per essere venduto.

Canapa e lino sono meno dannosi per l’ambiente rispetto al cotone

L’ecobilancio di altre fibre naturali come la canapa e il lino è significativamente migliore rispetto a quello del cotone poiché il consumo di acqua per la coltivazione si riduce di circa un quarto e queste piante non devono generalmente essere protette dai parassiti con l’impiego di pesticidi. I tessuti in canapa sono inoltre più resistenti rispetto alle altre stoffe e devono quindi essere sostituiti meno spesso. Il cotone biologico, per il quale non vengono utilizzati pesticidi chimici, è in ogni caso significativamente migliore per il pianeta rispetto al cotone coltivato con metodi tradizionali.

Per effettuare acquisti consapevoli, prima decidere cosa acquistare dovremmo considerare i seguenti punti: utilizzerò questo prodotto o l’acquisto è solo un modo per sfogare le emozioni negative?

Questo vestito è adatto al mio guardaroba? Questo mobile è adatto al mio appartamento?

Chiedetevi inoltre se esistono alternative prodotte con materiali più sostenibili, senza utilizzo di sostanze chimiche o che garantiscono condizioni migliori ai lavoratori e che dispongono magari di un certificato di sostenibilità. Nel caso dei mobili, i prodotti migliori sono durevoli e costruiti con legno certificato o materiali riciclati. Per i libri, meglio preferire quelli in carta riciclata.

In caso di imperfezioni, richiedete uno sconto

Anche lo stato del prodotto deve essere valutato attentamente. L’oggetto presenta segni di usura? Il prezzo è appropriato? I vestiti non devono presentare buchi provocati dalle tarme. Verificate inoltre che le cerniere funzionino e controllare che non manchino bottoni. Per le scarpe, lo stato della suola è un elemento molto importante. Se volete acquistare un mobile, dovreste verificare che sia completo, che tutti i cassetti possano essere aperti e che sia stabile. Le piccole imperfezioni possono talvolta essere riparate dopo l’acquisto ma i prodotti danneggiati dovrebbero beneficiare di un ribasso. Anche quando non ci sono pandemie in corso, se acquistate animali di peluche, vestiti per bambini, cuscini o rivestimenti per il divano, è consigliabile lavare gli articoli prima di utilizzarli.