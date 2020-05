Quali Paesi hanno la maggiore impronta ecologica?

L’impronta ecologica degli svizzeri è decisamente troppo marcata: se tutta l’umanità consumasse quanto gli svizzeri, sarebbero necessari quasi tre pianeti. Cosa significa? L’impronta ecologica misura il consumo di risorse naturali e mostra la superficie totale necessaria per la produzione di tali risorse.

Questo indicatore mostra quale quantità di superficie per la produzione sarebbe necessaria a una regione, un Paese oppure all’intera umanità per soddisfare il proprio fabbisogno e smaltire i rifiuti prodotti. L’impronta ecologica permette quindi di valutare se l’utilizzo del capitale ambientale sia sostenibile o meno.

Lo squilibrio tra l’impronta ecologica della Svizzera e la biocapacità del pianeta sussiste ormai da molti anni. Questo consumo smodato è possibile solo grazie all’importazione di risorse naturali e allo sfruttamento eccessivo di beni globali come l’atmosfera. Il consumo di energia fossile costituisce quasi tre quarti dell’impronta ecologica della Svizzera. Negli ultimi decenni, questa voce è inoltre quella che ha fatto rilevare un aumento maggiore. Con circa il 25 per cento dell’impronta ecologica totale, anche il nostro fabbisogno di terreni agricoli, boschi e prati naturali rappresenta una percentuale importante.

L’impronta ecologica della Svizzera è in media con quella delle altre nazioni dell’Europa occidentale.

Nella galleria di immagini vi mostriamo quali sono i Paesi con l’impronta ecologica più marcata a livello mondiale. La classifica può cambiare leggermente a seconda della fonte ma la maggior parte delle organizzazioni concordano sul fatto che in questi Paesi viene consumata la maggiore quantità di risorse ambientali pro capite.

#NOISIAMOILFUTURO

Il movimento nazionale #NOISIAMOILFUTURO è sostenuto da rinomate imprese svizzere e da SvizzeraEnergia. L’obiettivo è invogliare la popolazione svizzera ad organizzare le proprie giornate in maniera più efficiente dal punto di vista energetico e ad impegnarsi attivamente per i temi dell’energia e della protezione del clima. In qualità di partner media, 20 Minuti sostiene #NOISIAMOILFUTURO con approfondimenti, reportage e quiz.

Keystone