Milioni di chilometri in auto in meno grazie all’home office

Secondo la legge sulle epidemie, in Svizzera attualmente vige una situazione straordinaria: i ristoranti sono chiusi, gli assembramenti di più di cinque persone sono proibiti, la maggior parte degli impiegati lavora da casa da metà marzo 2020 e i flussi di pendolari sono drasticamente diminuiti. Le città in particolare sono irriconoscibili. Secondo l’Ufficio federale di statistica, in Svizzera ci sono circa quattro milioni di pendolari e il traffico è responsabile di un terzo del consumo energetico in Svizzera nonché di quasi due quinti delle emissioni di CO2. Un rilevamento condotto nel 2017 ha stabilito che più della metà dei pendolari (52 per cento) utilizza l’automobile come mezzo di spostamento principale per recarsi a lavoro. Il 31 per cento utilizza i mezzi pubblici mentre il 15 per cento si reca al lavoro a piedi o in bicicletta.

Da quando la Svizzera è in lockdown, centinaia di migliaia di impiegati non devono più percorrere milioni di chilometri ogni giorno con i mezzi pubblici o in auto. Ciò ha effetti positivi sull’ambiente: il consumo di energia diminuisce e viene emessa una quantità nettamente minore di CO2. Anche senza coronavirus, molti lavoratori potrebbero tranquillamente lavorare da casa almeno una volta alla settimana. I lavori legati a progetti, che richiedono poca interazione con il team, o quei compiti che per essere svolti richiedono un’intensa concentrazione possono essere svolti in maniera molto più efficiente da casa piuttosto che in ufficio. Secondo l'Ufficio federale di statistica, grazie alla diffusione di nuove tecnologie e al desiderio di una maggiore autodeterminazione da parte delle nuove generazioni, il numero di lavoratori che lavorano da casa almeno occasionalmente è più che quadruplicato tra il 2001 e il 2018 passando da 250 000 a oltre un milione di impiegati e lavoratori indipendenti.

Accettiamo tragitti casa-lavoro più lunghi

Alcuni nuovi studi sottolineano tuttavia che la possibilità di lavorare da casa porta a una maggiore tolleranza verso la distanza dal luogo di lavoro. Ciò significa che alcuni impiegati accettano posti di lavoro che si trovano più lontani rispetto alla loro abitazione a condizione che sia possibile lavorare da casa almeno una volta alla settimana. In questo modo, in fin dei conti, viene percorso un numero di chilometri molto superiore alla media con i mezzi pubblici o in auto. Secondo un’analisi condotta da Emmanuel Ravalet e Patrick Rérat dell’Università di Losanna, nel 2015 un lavoratore che usufruiva dell’home office percorreva ogni settimana 244 chilometri mentre uno che non usufruiva dell’home office ne percorreva solo 210.

Per concludere, si può affermare con sicurezza che l’home office ha un chiaro potenziale per contribuire alla protezione del clima e dell’ambiente. Al contempo tuttavia occorre rivalutare la mobilità legata al tempo libero e la possibilità di lavorare da casa non deve portare ad accettare posti di lavoro più lontani da casa: occorre essere onesti con sé stessi. Un chilometro percorso in treno consuma inoltre molta meno energia e causa un impatto sul clima notevolmente minore. Per percorrere la tratta Lugano-Bellinzona andata e ritorno in treno vengono prodotti solo circa 200 grammi di CO2 per persona mentre in auto, con un consumo di benzina medio pari a 8,8 litri, le emissioni ammontano a circa 11 chili. Anche il carpooling con i colleghi di lavoro o i vicini permette di ridurre le emissioni di CO2 per persona e per tratta.

