La cucina in cui gli scarti diventano piatti pronti

In programma una produzione su larga scala

«Riceviamo i prodotti dai supermercati, dai piccoli negozi bio e dall’industria della lavorazione», spiega Sophia. In precedenza, i grandi distributori non sapevano cosa fare con l’eccedenza di prodotti ordinati: spesso i generi alimentari nei negozi sono difficili da vendere se otticamente sembrano pochi. Oppure si tratta di prodotti per cui manca poco alla data di scadenza o appena scaduti.