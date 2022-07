Come un pescatore a mosca ha costruito il più grande allevamento di salmoni in Svizzera

Le emissioni di CO2 non sono l’unico elemento che preoccupava Ruedi Ryf. In qualità di appassionato pescatore a mosca e sommozzatore ha notato come mari e barriere coralline siano sempre più in difficoltà anche a causa dello sfruttamento intensivo delle acque. «Con la crescita della popolazione mondiale aumenta anche il fabbisogno di proteine», spiega. Il salmone è una fonte ideale poiché la necessità di nutrimento dei pesci è esigua.