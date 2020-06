Quali frutti sono di stagione a giugno?

Circa il 30 per cento dell’impatto ambientale globale può essere ricondotto alla produzione di alimenti. Un aspetto importante della valutazione ecologica degli alimenti è l’energia grigia. L’energia grigia è l’energia utilizzata lungo tutto il ciclo di vita di un prodotto. Di questa fa parte ad esempio il calore o l’elettricità utilizzata per la produzione o la trasformazione dell’alimento, il carburante utilizzato per il trasporto, l’imballaggio del prodotto nonché l’elettricità e il calore necessari per l’immagazzinamento, la vendita e la preparazione. Oltre ai produttori degli alimenti, anche i consumatori contribuiscono a influenzare il bilancio energetico di un prodotto a seconda della scelta del mezzo di trasporto per recarsi al negozio o al mercato, del luogo d’acquisto, dell’imballaggio e delle possibilità di riutilizzo del prodotto.

Il bilancio ambientale ed energetico degli alimenti di origine vegetale è in generale migliore rispetto a quello di carne, latte e uova. Se frutta e verdura vengono prodotte in serre riscaldate, l’energia per il riscaldamento costituisce tuttavia una parte importante dell’energia grigia. La valutazione ecologica dei prodotti di origine vegetale coltivati in Svizzera al di fuori della stagione naturale in serre riscaldate a nafta è quindi peggiore rispetto agli stessi prodotti coltivati in campo aperto nel sud dell’Europa. Il trasporto con i camion pesa meno sul bilancio rispetto al riscaldamento delle serre. I consumatori attenti all’ambiente dovrebbero quindi fare attenzione ad acquistare preferibilmente frutta e verdura di stagione coltivata in campo aperto.

Nella galleria di immagini qui sopra vi presentiamo la frutta che è di stagione a giugno in Svizzera.

