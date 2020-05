Ecco perché dovremmo mangiare più spinaci

Freschi in insalata, appena scottati come contorno, frullati in uno smoothie o in purea per farci gli gnocchi: gli spinaci sono un ingrediente estremamente versatile. A seconda della stagione, la forma degli spinaci varia notevolmente. Gli spinaci primaverili disponibili attualmente sono teneri e non devono per forza essere cotti prima di essere consumati: sono perfetti per le insalate. In autunno e in inverno, gli spinaci vengono venduti in folti mazzi che comprendono anche le radici e sono perfetti come contorno caldo per piatti leggeri. L’aroma degli spinaci può essere esaltato grazie ad aglio, formaggio e panna.

A causa di una virgola errata, per lungo tempo si è pensato che negli spinaci ci fosse dieci volte tanto ferro di quanto non ne contengano in realtà. Tuttavia, questa verdura a foglia contiene davvero numerosissime sostanze nutritive essenziali per la salute. Gli spinaci crescono molto in fretta e assorbono quindi tantissime di queste sostanze nutritive dalla terra. I terreni fertilizzati contengono spesso grandi quantità di nitrati che migliorano l’afflusso di ossigeno e rafforzano la muscolatura. Gli spinaci abbassano la pressione sanguigna e grazie agli antiossidanti si pensa che possano avere un effetto positivo nella prevenzione del cancro. Gli spinaci fanno bene anche al sistema digestivo: cotti, prevengono le flatulenze e in caso di diarrea sono perfetti per una dieta digeribile e leggera. Inoltre, questa pianta della famiglia delle amarantacee è povera di calorie e contiene solo 12 chilocalorie per 100 grammi. Il tilacoide contenuto in questa verdura rallenta l’assorbimento dei grassi riducendo così gli attacchi di fame improvvisa.

Oltre alle infinite possibilità di impiego in cucina e agli innumerevoli effetti positivi sulla salute, gli spinaci, che in Svizzera sono di stagione da marzo a novembre, offrono al momento un eccellente bilancio energetico ed ecologico. Questo cosa significa? L’energia grigia degli alimenti è l’energia utilizzata lungo tutto il ciclo di vita di un prodotto. Di questa fanno parte ad esempio il calore o l’elettricità utilizzata per la produzione o la trasformazione dell’alimento, il carburante utilizzato per il trasporto, l’imballaggio del prodotto nonché l’elettricità e il calore necessari per l’immagazzinamento, la vendita e la preparazione. Oltre ai produttori degli alimenti, anche i consumatori contribuiscono a influenzare il bilancio energetico di un prodotto ad esempio mediante la scelta del mezzo di trasporto per l’importazione, del luogo d’acquisto, dell’imballaggio e delle possibilità di rivalorizzazione del prodotto.

Per calcolare gli aspetti ambientali legati all’intero ciclo di vita servono spesso cifre e informazioni che non si trovano sull’imballaggio e possono essere rintracciate solo con grande fatica. I metodi di produzione possono inoltre essere molto differenti a seconda del produttore. Tuttavia, gli alimenti vegetali presentano generalmente un bilancio energetico e ambientale migliore rispetto a carne, latte e uova. Frutta e verdura regionali hanno un bilancio ambientale particolarmente buono quando sono di stagione. I consumatori attenti all’ambiente dovrebbero quindi sempre puntare su prodotti di origine vegetale, regionali e di stagione come ad esempio, attualmente, gli spinaci.

